Александра Емельяненко выписали из больницы после операции на позвоночнике

Российский боец MMA Александр Емельяненко выписан из больницы после операции на позвоночнике.

«Александра выписали из реабилитационного центра. Сейчас он направляется домой. Пока еще он передвигается на коляске, сам он не может ходить», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.

В марте 2025 года 43-летний Емельяненко перенес операцию на позвоночнике. Он заявил, что после реабилитации намерен продолжить спортивную карьеру.

Всего за карьеру спортсмен провел 39 боев, одержал 29 побед, потерпел 9 поражений и один поединок завершился ничьей.