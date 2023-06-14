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Сегодня, 12:32

Алексеева допустила бой с Железняковой в UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала подписание контракта промоушена с россиянкой Дарьей Железняковой.

«В первую очередь я рада, что моя команда «Рать» развивается. У нас уже четвертый боец подписан в UFC. И в Bellator есть наши бойцы, и в ONE Championship. Что касается Дарьи Железняковой, то ее шансы на успех в UFC довольно высокие. Она хорошая ударница, неплохо защищается в борьбе, и каждый спортсмен, я думаю, не стоит на месте, тренируется, свои негативные моменты знает и развивается.

Мы из одной команды и вряд ли с ней встретимся в одном бою. Но если это будет необходимо лиге, матчмейкерам, то нам придется выйти с ней и драться. И будет неважно, в одной команде мы или нет, потому что в США тоже есть клубы, где могут состоять две девушки, но им придется драться друг с другом, так как они находятся в одном ростере, близко в рейтинге и матчмейкерам интересно организовать этот бой. Жизнь жизнью, а спорт спортом. Ничего страшного», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

На счету 32-летней Алексеевой 5 побед и 1 поражение. 29 апреля 2023 Ирина успешно дебютировала в UFC, победив Стефани Эггер сабмишном в первом раунде в турнире UFC on ESPN 45.

В активе 27-летней Дарьи Железняковой 8 побед и 1 поражение. Она является бывшей чемпионкой промоушена Open FC.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ирина Алексеева
UFC
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