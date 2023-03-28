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ММА

Сегодня, 10:05

Алексеева назвала портрет идеального бойца

Виктория Кравченко
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Чемпион мира по самбо и рукопашному бою Ирина Алексеева рассказала, какими качествами должен обладать идеальный боец смешанных единоборств.

— Руки от Вали Шевченко, ноги от Шары Буллета. Борьба от Бувайсара Сайтиева. Или от Александра Карелина.

— Лучше от Сайтиева, потому что греко-римские борцы в ММА себя не проявили.

— А это очень классно. Мне нравится греко-римская борьба. Я не очень люблю проходы в ноги, которые все равно делаю сейчас. И интеллект от Хабиба Нурмагомедова, — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок Алексеева провела 23 октября 2021 на турнире Bellator 269. В 2022 году она подписала контракт с UFC, но так и не дебютировала из-за травмы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khabib-karelin-i-shara-bullet-alekseeva-nazvala-portret-idealnogo-boica-238815/
ММА
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