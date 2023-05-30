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Сегодня, 16:33

Алексеева: «Хорошо, что Магомедову дают бойца сразу из топ-10. Думаю, в UFC в нем видят потенциального чемпиона»

Алина Савинова
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Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о том, что Шарабутдин Магомедов может провести дебютный бой в UFC против восьмого номера рейтинга средневесов организации Дерека Брансона.

«Это очень хорошо, что Шаре дают бойца сразу из топ-10. Я думаю, в UFC в нем видят потенциального чемпиона, он очень опасен в стойке, и поэтому бить нерейтинговых соперников для него бессмысленно. Они либо просто завяжут после боя с «Шарой Буллетом» или очень долго будут выздоравливать. Да, кто-то может сказать о борцовских навыках Брансона, но Шару сложно перевести в партер. Просто его многочисленные удары ногами не дают соперникам подступиться к нему, но даже если выйдет так, что он окажется на настиле, то, думаю, выберется», — цитирует Алексееву Metaratings.ru.

29-летний Магомедов провел 17 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. В декабре 2022 года он подписал контракт с UFC.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-v-ufc-vidyat-sharu-bulleta-budushim-chempionom-poetomu-i-dayut-srazu-sopernika-iz-top-10-255072/
Ирина Алексеева
ММА
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