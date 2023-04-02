Алексеева — о бое с Эггер: «Если что-то пойдет не по плану, я включу Иришку-мясорубку»

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от грядущего поединка со Стефани Эггер на турнире UFC Fight Night 223.

«После анонса боя с Эггер мы с друзьями посмеялись. У меня второй бой с иностранкой и снова со Стефани. Наверное, все Стефани мира ополчились против меня. Я посмотрела бои Эггер, ее рекорд в UFC 3-2. Она дзюдоистка, как и я. Я не недооцениваю ее работу на руках, но вижу, что там нет ничего сверхъестественного, все абсолютно стандартно, нет каких-то заряженных мощных пушек, но я не расслабляюсь, потому что со временем можно все натренировать.

Я буду стараться навязать ей свой бой, чтобы вся дистанция поединка прошла по моим правилам, чтобы она убегала от меня и не знала, куда деться. Главное — мое кардио, если с ним будет все в порядке, тогда все будет хорошо. Если что-то пойдет не по плану, я включу Иришку-мясорубку: бери больше, кидай дальше. Буду кидать из-под жопы мои коронные удары, как в моих первых боях, они мне помогут", — цитирует Алексееву Metaratings.ru.

Поединок Алексеевой и Эггер состоится 30 апреля. Для российской спортсменки этот бой станет дебютным в промоушене UFC.