Алексеева ответила, отомстит ли она Железняковой в UFC за поражение Джоджуа

Российский боец UFC Ирина Алексеева ответила на вопрос о возможном противостоянии с Дарьей Железняковой, которая ранее победила подругу Ирины Лиану Джоджуа на турнире Ares FC 6.

«Я хочу сказать так, сейчас будет бой у Татьяны Постарнаковой и Лилии Казак, которой я проиграла. Таня — не просто мой друг, она мне как младшая сестра. У меня нет даже мысли, чтобы она вышла и за меня отомстила. Я хочу, чтобы она подралась за себя. Это ее бой, ей нужно думать о победе, а не о том, чтобы кому-то как-то отомстить. Вот и с Железняковой у нас похожая ситуация. Да, Лиана моя подруга и она проиграла Железняковой. Если мы когда-нибудь встретимся с Дашей в октагоне, то я буду драться за себя и мстить ни за кого я никогда не буду, потому что тут нет смысла для мести. Это спорт — вышли в клетку, побились и разошлись», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Поединок Железняковой и Джоджуа состоялся 20 мая 2022 года. Российская спортсменка одержала победу единогласным решением судей.

В активе 27-летней Дарьи восемь побед и одно поражение. Она является бывшей чемпионкой промоушена Open FC.