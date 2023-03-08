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Сегодня, 17:23

Алексеева: «Павлович — монстр-убийца, сейчас он сильнейший тяжеловес страны, а не Волков»

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Боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о титульных перспективах российского тяжеловеса Александра Волкова и сравнила его с Сергеем Павловичем.

«Волков еще может побороться за титул, но все будет зависеть от результатов, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Алексеевой. — Конечно, сейчас почти все делают ставки на Павловича, в том числе и я. Он более интересный и зрелищный боец, хотя Волков тоже реально хорош, но Сергей показал себя куда ярче и мощнее. Его выступления говорят сами за себя».

По мнению, Алексеевой сейчас именно Павлович сильнейший тяжеловес России.

«Я считаю, что сейчас и в UFC все внимание переключили на Павловича, но он действительно это заслужил. Он все доказал, все показал, красиво побеждая соперников. Он просто какой-то монстр-убийца. Есть люди, которые говорят, что он на допинге. Но все знают, что в UFC есть USADA, которая постоянно проверяет спортсменов. Вот вам, пожалуйста, чистый спортсмен, который одерживает мощные победы. Сергей Павлович — совершенно точно сейчас сильнейший тяжеловес страны», — заявила Алексеева.

В ночь на 12 марта Волков встретится с Александром Романовым в со-главном поединке турнира UFC Fight Night 221. Сейчас Волков занимает восьмую строчку рейтинга тяжеловесов организации, Павлович — третью.

Источник: mma.metaratings.ru
Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
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