Алексеева: «Скорее всего, Нуньес вернется через годик, когда закончатся деньги»

Российский боец UFC Ирина Алексеева отреагировала на решение бразильянки Аманды Нуньес завершить профессиональную карьеру.

«Я слышала новость, что в семье Аманды планируется пополнение. Вероятно, по этой причине она решила завязать с боями. Скорее всего, через годик она вернется, когда закончатся деньги. Она еще совсем не старая женщина. Холли Холм уже 41 год, а она на шесть боев контракт продлила. Я думаю, что Аманда просто хочет годик отдохнуть. Но если она уходит, значит она уже «наелась» боями, хотя, учитывая ее возраст, это довольно странно. Дерись и зарабатывай. Тем более она первый номер рейтинга, не вижу смысла уходить», — цитирует Алексееву Metaratings.ru.

35-летняя Нуньес объявила о завершении профессиональной карьеры после победы над Ирен Алданой на турнире UFC 289. В активе представительницы Бразилии 23 победы и 5 поражений в профессиональных MMA.