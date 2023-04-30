Алексеева о дебюте в UFC: «Мне было все равно, что она будет меня избивать»

Российский боец Ирина Алексеева после победы над швейцаркой Стефани Эггер прокомментировала дебют в UFC.

«Мне было все равно, что она будет меня избивать. Я готова была пропускать удары. Но я знала, что мой дух не сломить и я просто буду месить. Я люблю, когда мне заходят сзади, мне так удобнее работать», — сказала Алексеева в октагон-интервью.

Поединок в легчайшем весе завершился победой Алексеевой сабмишеном в первом раунде. Для россиянки это дебютный бой в UFC.

На счету 32-летней Алексеевой 5 побед и одно поражение, у 34-летней Эггер 8 побед и 4 поражения.