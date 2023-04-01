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Сегодня, 15:38

Алексеева проведет бой со Стефани Эггер на турнире UFC Fight Night 223

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Представительница женского легчайшего дивизиона россиянка Ирина Алексеева дебютирует в UFC поединком против бойца из Швейцарии Стефани Эггер.

Как сообщает MMA Fighting, они сразятся на турнире UFC Fight Night 223, который пройдет в ночь на 30 апреля в Лас-Вегасе.

Согласно Sherdog, на счету 32-летней Алексеевой 4 победы и 1 поражение, у Эггер — 8 побед и 3 поражения.

В последнем поединке, который состоялся в октябре 2021 года на турнире Bellator 269 в Москве, Алексеева победила единогласным решением судей француженку Стефани лело Пейдж.

UFC
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