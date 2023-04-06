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Сегодня, 16:39

Алексеева рассказала, как относится к прозвищу Русская Ронда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева, готовящаяся в конце апреля дебютировать в UFC, рассказала, как относится к своему прозвищу Русская Ронда — отсылке к звездной американской экс-чемпионке Ронде Роузи.

«Я же не люблю, когда меня с кем-то сравнивают. И на первых порах немного не догоняла, почему нас сравнивают. Мы же разные люди: она — мировая звезда, я обычная девчонка из Челябинска. Мне было неудобно. А потом я поняла, до меня дошло. Мне начали фотки и видео скидывать. Что я похожа на нее внешне, а еще у меня есть бой, который практически идеально похож на ее поединок. И выиграли мы одинаково — сабмишном, и эмоции у нас были одинаковые. Каждый шаг был одинаков. И я подумала: «Прикольно так!» Поэтому я начала думать, что меня сравнивают с великой Рондой, которую знают по всему миру. Мне даже немного стало приятно. Я сменила имидж. Интересно, будут ли меня теперь сравнивать или нет», — приводит слова Алексеевой «Чемпионат».

Поединок Алексеевой и Стефани Эггер из Швейцарии пройдет 30 апреля на турнире UFC Fight Night 223 (UFC Vegas 72). На счету россиянки четыре победы и одно поражение. В активе представительницы Швейцарии восемь побед и три поражения.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5057671-irina-alekseeva-rasskazala-kak-otnositsya-k-prozvischu-russkaya-ronda.html
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