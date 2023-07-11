Алексеева считает, что Дураев победит Енома решением или досрочно в третьем раунде

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева прокомментировала поединок соотечественника Альберта Дураева с корейцем Пак Чжун Еном.

«Здесь очень сложно сказать, кто победит. Мы все верим в то, что наши ребята выиграют, но даже если бы Дураев не был моим соотечественником, я бы отдала ему предпочтение. Я помню его бой с Романом Копыловым, когда судьи отдали ему победу. Это был очень хороший и зрелищный бой двух нокаутеров. Они оба сильные бойцы, хорошо проявили себя в России. Копылов после этого выиграл два боя в доминирующей манере и подтвердил свой уровень. Думаю, что и Дураев должен справиться. Кардио у него хорошее, техника блестящая, поэтому я уверена, что Дураев победит либо единогласным решением судей, либо в третьем раунде досрочно», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Российский средневес Альберт Дураев проведет бой с корейцем Пак Чжун Еном 16 июля в Лас-Вегасе в со-главном событии турнира UFC. На счету Дураева две победы в трех боях в UFC.