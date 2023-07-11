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Сегодня, 12:42

Алексеева уверена в победе Холм над Силвой на UFC Vegas 77

Алина Савинова
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Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от боя между американкой Холли Холм и бразильянкой Майрой Буэно Силвой.

«На 99 процентов выиграет Холли Холм. У нее огромный опыт, она уже звезда ММА. Когда человеку за 40, ему просто так не дадут контракт на шесть боев. Это говорит о том, что с матчмейкерами она на связи и находится в полной боевой готовности, поэтому думаю, что чисто на опыте она возьмет свое. Она тренируется с хорошими ребятами, среди которых много бойцов UFC, в хорошем зале. Скорее всего, она удосрочит бразильянку в третьем раунде, но даже если бой пройдет все пять раундов, то она заберет единогласным решением», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

Поединок в легчайшем весе между Холм и Силвой пройдет 16 июля в турнире UFC в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-kholm-na-opyte-pobedit-silvu-na-ufc-vegas-77-265203/
Ирина Алексеева
ММА
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