Алексеева уверена в победе Холм над Силвой на UFC Vegas 77

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от боя между американкой Холли Холм и бразильянкой Майрой Буэно Силвой.

«На 99 процентов выиграет Холли Холм. У нее огромный опыт, она уже звезда ММА. Когда человеку за 40, ему просто так не дадут контракт на шесть боев. Это говорит о том, что с матчмейкерами она на связи и находится в полной боевой готовности, поэтому думаю, что чисто на опыте она возьмет свое. Она тренируется с хорошими ребятами, среди которых много бойцов UFC, в хорошем зале. Скорее всего, она удосрочит бразильянку в третьем раунде, но даже если бой пройдет все пять раундов, то она заберет единогласным решением», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.ru.

Поединок в легчайшем весе между Холм и Силвой пройдет 16 июля в турнире UFC в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера.