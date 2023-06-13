Алексеева заявила, что Оливейра должен поблагодарить Махачева за победу над Дариушем

Российский боец UFC Ирина Алексеева оценила победу бразильца Чарльза Оливейры над американцем Бенилом Дариушем на турнире UFC 289.

«Конечно, я была немного в шоке от результата боя. Я не думала, что Оливейра замочит Дариуша уже в первом раунде. Мне казалось, Дариуш окажет побольше сопротивления, но он выглядел как дебютант. Оливейра — красавчик, видно, что после поражения Исламу он окреп. Он сильная личность, а такие люди после поражений становятся еще сильнее, и мы это увидели. Оливейра должен поблагодарить за это Махачева. Конечно, теперь все уверены что будет реванш Ислама с Чарльзом. И все его будут ждать, включая меня», — цитирует Алексееву Metaratings.ru.

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 289 в Ванкувере, который прошел 11 июня. Эта победа стала первой для бразильца после неудачной защиты чемпионского пояса в бою с россиянином Исламом Махачевым в октябре прошлого года.