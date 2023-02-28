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Сегодня, 23:23

Алексеева заявила, что Рахмонов разносит полусредний дивизион

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала поединок Шавката Рахмонова и Джеффа Нила, который состоится 5 марта на UFC 285.

«Мы все видим, как Шавкат разносит полусредний дивизион. Бой с Нилом, возможно, будет интересен для соперников, но для меня, как для зрителя, было бы интереснее посмотреть на его бой с Чимаевым, Усманом или Ковингтоном. Рахмонов очень сильный боец, он это всем доказал. У него есть очень хороший удар, он талантливый и чувствительный боец. Еще я бы отметила его трудолюбие, а также отличное кардио. Мы надеемся, что, победив Нила, Шавкату дадут кого-нибудь из топ-3. Потому что после победы его позиции точно взлетят. Я думаю, что Шавкат победит Нила на руках, даже не используя борьбу», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

В активе 28-летнего Шавката Рахмонова 16 побед и ни одного поражения. Казахстанский боец занимает десятое место в рейтинге полусреднего веса. На счету 32-летнего Нила 15 побед и четыре поражения. Он находится на седьмом месте рейтинга дивизиона.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-rakhmonov-raznosit-polusrednii-divizion-231699/
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