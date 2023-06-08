Алексей Махно: «Дариуш скучно поборет Оливейру, но против Махачева у него нет шансов»

Боец ММА Алексей Махно прокомментировал предстоящий бой между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем, который пройдет 11 июня на турнире UFC 289.

«Думаю, Дариуш скучно поборет. Джиу-джитсу Оливейру не спасет, не думаю, что оно сильнее плотной борьбы Бенеила. Если Дариуш победит, то какие у него шансы в бою против Ислама Махачева? Никаких. Он очень удобен стилистически для Махачева, — приводит слова Махно «РБ Спорт».

На счету Дариуша 22 победы, четыре поражения и одна ничья. В последнем бою он выиграл у Матеуша Гамрота решением судей.

На счету Оливейры 33 победы и девять поражений. В последнем бою он проиграл удушением Исламу Махачеву и лишился чемпионского пояса.