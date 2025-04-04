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4 апреля, 09:00

Алексей Олейник — Джеронимо Дос Сантос: где смотреть трансляцию боя BKFC

Олейник и Дос Сантос подерутся на турнире BKFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянин Алексей Олейник и бразилец Джероним Дос Сантос проведут бой на голых кулаках на турнире BKFC Fight Night. Поединок состоится на арене Dubai Duty Free Tennis Centre в Дубае (ОАЭ).

В прямом эфире бой будет показывать телеканал «Матч! Боец», трансляция начнется в 19.00 по московскому времени.

Для 47-летнего Олейника бой на голых кулаках против Дос Сантоса будет дебютным. Предыдущий поединок боец ММА провел в декабре 2023 года. Тогда на турнире RCC 17 Алексей победил удушающим приемом во втором раунде Фернандо Родригеса-младшего.

44-летний бразильский боец Дос Сантос в предыдущем поединке, который состоялся в феврале 2024-го, проиграл раздельным решением судей Андре Виейре.

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