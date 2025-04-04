Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

4 апреля, 19:00

Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос: трансляция боя BKFC в прямом эфире

Алексей Олейник проведет поединок на голых кулаках 5 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Олейник.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Россиянин Алексей Олейник проведет поединок на голых кулаках с бразильским бойцом Джеронимо Дос Сантосом в рамках турнира BKFC Fight Night в ночь на 5 апреля. Шоу состоится на спортивной арене Dubai Duty Free Tennis Centre в Дубае (ОАЭ). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч Боец». Эфир начнется в 19.30 мск.

Последний бой 47-летнего Олейника состоялся в декабре 2023-го. Тогда на турнире RCC 17 российский боец одержал победу над Фернандо Родригесом-младшим удушающим приемом во втором раунде. 44-летний Сантос в предыдущем поединке в феврале 2024 года проиграл Андре Виейре раздельным решением судей.

Алексей Олейник
ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя