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Сегодня, 22:25

Олейник: «Морейра крутой боец — в UFC кто попало не попадает»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился мнением о бразильце Винисиусе Морейре, с которым ему предстоит встретиться на турнире SFC 10.

«Знаю не так много об этом сопернике, только по изучению последних поединков и общий рекорд — у парня 20 или больше поединков (рекорд Морейры — 12-8. — Прим. «СЭ»), практически все выиграл досрочно, приемами, — сказал Олейник «СЭ». — Он отличный джитсер — уже круто. Молодой, крепкий, выше меня, провел несколько поединков в UFC, а в UFC кто попало не попадает. Поэтому считаю, что достаточно крутой боец».

Турнир SFC 10 состоится 1 июня в Омске, в главном событии Александр Шлеменко проведет поединок с Кертисом Миллендером, в со-главном бою Алексей Олейник встретится с Винисиусом Морейрой.

Алексей Олейник
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