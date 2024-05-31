Олейник: «Морейра крутой боец — в UFC кто попало не попадает»

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился мнением о бразильце Винисиусе Морейре, с которым ему предстоит встретиться на турнире SFC 10.

«Знаю не так много об этом сопернике, только по изучению последних поединков и общий рекорд — у парня 20 или больше поединков (рекорд Морейры — 12-8. — Прим. «СЭ»), практически все выиграл досрочно, приемами, — сказал Олейник «СЭ». — Он отличный джитсер — уже круто. Молодой, крепкий, выше меня, провел несколько поединков в UFC, а в UFC кто попало не попадает. Поэтому считаю, что достаточно крутой боец».

Турнир SFC 10 состоится 1 июня в Омске, в главном событии Александр Шлеменко проведет поединок с Кертисом Миллендером, в со-главном бою Алексей Олейник встретится с Винисиусом Морейрой.