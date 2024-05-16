Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 22:30

Алексей Полпудников — Лэнс Палмер: время начала и где смотреть трансляцию боя

Алексей Полпудников проведет поединок против Лэнса Палмера 17 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Полпудников.
Фото АСА
Telegram Дзен

Российский боец Алексей Полпудников проведет поединок против американца Лэнса Палмера в рамках турнир по смешанным единоборствам ACA 175 в пятницу, 17 мая. Вечер ММА пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Начнется турнир — в 16.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира ACA 175 в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке и на официальном сайте промоушена АСА.

Рост Полпудникова: 173 см. Вес: 66 кг. Размах рук: 177 см. Рост Палмера: 168 см. Вес: 66 кг. Размах рук: 175 см.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Алексей Полпудников
Лэнс Палмер
ММА
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
В «Авангард» едет знакомый Буше, Радулов в активном поиске, а Кошечкин вернулся в «Магнитку». Главные трансферные новости КХЛ на 16 мая
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
Трансферы вратарей в КХЛ
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Александр Емельяненко сообщил, что прописан в Грозном

Емельяненко — о возможном реванше с Кокляевым: «Михаил еще раз полетит над гнездом кукушки»