Али Абдель-Азиз назвал Конора Макгрегором «отребьем»

Менеджер Ислама Махачева (22-1) Али Абдель-Азиз заявил, что Хабиб Нурмагомедов (29-0) и вся его команда уважает Чарльза Оливейру (33-8).

«Хабиб — это словно старший брат Ислама, — отметил Абдель-Азиз в интервью Canal Encarada. — Люди должны понять, что он [Нурмагомедов] поддерживает его [Махачева]. Мы любим Бразилию. Хабиб любит Бразилию. Нам нравится Чарльз Оливейра. Он отличный парень. Но когда он подписал контракт на бой, он стал врагом. Однако на поле боя ты должен уважать своего врага. У тебя должен быть кодекс и честь.

У нас нет никакой вражды. Что бы ни случилось после боя, мы пожмем друг другу руки и поздравим. 100 процентов. Мне кажется, что Чарльз Оливейра неплохой человек. Он не такой, как Конор Макгрегор. Он не отребье».

Бой Оливейры и Ислама Махачева (22-1) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Бой станет главным событием вечера и пройдет пять раундов.