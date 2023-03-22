Али Абдель-Азиз ответил Макгрегору: «Хабиб выбил из тебя все дерьмо и забрал твою душу»

Известный менеджер Али Абдель-Азиз, который в том числе представлял интересы экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0), ответил экс-чемпиону в полулегком и легком весе Конору Макгрегору (22-6), который жестко раскритиковал всех известных тренеров по MMA, назвав при этом Хавьера Мендеса «жирным, лижущим зад кикбоксером».

«Хавьер Мендес подготовил Хабиба, чтобы тот выбил из тебя все дерьмо и забрал твою душу. Майк Браун подготовил Дастина Порье, чтобы тот сравнял тебя с землей. Тревор [Уиттман] — твой страшный кошмар, потому что ты даже не взглянул бы на Джастина Гэтжи. Повзрослей уже», — написал Абдель-Азиз в Twitter, обращаясь к Макгрегору.

На протяжении многих лет Макгрегор тренируется под присмотром ирландского тренера Джона Канавы.