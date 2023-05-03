Абдель-Азиз: «Волкановски в день боя весил больше Махачева»

Известный менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что у действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева (23-1) не было преимущества в весе над действующим чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (25-2).

«В ночь боя Александр Волкановски весил на два фунта тяжелее Ислама Махачева. Вы хотите поговорить о капельницах? Он весил на два фунта тяжелее Ислама. Ислам не получал никаких капельниц в Австралии», — сказал Абдель-Азиз в интервью The Schmo.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.