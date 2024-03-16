Багаутинов: «Хочу свести Сарнавского и Дакаева по борьбе»

Основатель лиги Wolnik Али Багаутинов рассказал о возможных выступлениях Александра Сарнавского на турнирах лиги.

«Я смотрел поединок Сарнавского против Магомеда Сулумова. Возможно, Сулумов где-то расслабился и недооценил Сарнавского. У Саши огромный багаж за спиной. Он выступал на высшем уровне. Я поздравил его и сказал: «На старости лет ты выдал, конечно, молодец». Он пообещал побороться у нас на Wolnik. Но Сарнавский накат сделал Мачаеву, несмотря на то, что Мурад — базовый борец. Я хотел Сарнавского свести с Мехди Дакаевым. На мой взгляд, получилась бы интересная схватка. С Юсуфом Раисовым можно было бы свести», — приводит слова Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

23 февраля на турнире AMC Fight Nights 123 Сарнавский одержал победу над Сулумовым сабмишеном в третьем раунде и стал чемпионом организации в легком весе. Эта победа стала 41-й в карьере Сарнавского.