Али Исаев рассказал, когда завершит карьеру

Бывший чемпион PFL Али Исаев рассказал о том, что за последние три года не переставал тренироваться и озвучил сроки завершения карьеры.

«Практически не было такого дня, чтобы пропустил тренировку. В сумме за три года отдыхал полтора месяца. Я тренировался в ожидании, что меня скоро подпишут в большую организацию. К большому сожалению, этого не случилось тогда, а случилось только сейчас. Не как я хотел, но что я могу поделать? Не так много времени осталось. Приходится принимать любые предложения, потому что не так много времени у меня осталось до завершения карьеры. Год-два», — приводит слова Исаева MMA.Metaratings.ru.