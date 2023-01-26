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Сегодня, 12:49

Али Исаев рассказал, когда завершит карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион PFL Али Исаев рассказал о том, что за последние три года не переставал тренироваться и озвучил сроки завершения карьеры.

«Практически не было такого дня, чтобы пропустил тренировку. В сумме за три года отдыхал полтора месяца. Я тренировался в ожидании, что меня скоро подпишут в большую организацию. К большому сожалению, этого не случилось тогда, а случилось только сейчас. Не как я хотел, но что я могу поделать? Не так много времени осталось. Приходится принимать любые предложения, потому что не так много времени у меня осталось до завершения карьеры. Год-два», — приводит слова Исаева MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ali-isaev-rasskazal-kogda-zavershit-kareru-222768/
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