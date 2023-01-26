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Сегодня, 11:00

Али Исаев: «Флаг Азербайджана будет на шортах»

Али Исаев рассказал о своей американской визе
Виктория Кравченко
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Бывший чемпион PFL Али Исаев рассказал о своей американской визе, которую получил по азербайджанскому паспорту. Он заявил, что будет выступать с флагом этой страны на шортах.

— Виза открыта на год через азербайджанский паспорт. Буду представлять Азербайджан. На российский паспорт мне визу не открыли, но и не отказали. В подвешенном состоянии. Я представлял Азербайджан, когда был борцом, поэтому решил открыть визу через этот паспорт, и получилось.

— «Буду представлять Азербайджан». То есть вы будете выступать под флагом этой страны?

— Насчет флага не знаю, но на шортах, думаю, он будет. Вся моя карьера в борьбе прошла там, — цитирует Исаева MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/
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