Али Исаев считает, что Федор Емельяненко победит Бейдера

Бывший чемпион PFL Али Исаев поделился ожиданиями от прощального боя в карьере Федора Емельяненко с Райаном Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе.

«Преимуществом Федора всегда была борьба, взрыв. С годами она уходит, как я понял. Сейчас Федор больше стоит и дерется в стойке. Бейдер помоложе, тем более он выигрывал у Емельяненко. Даже не знаю, какое преимущество выделить. Все может быть. Федор выиграет, но как — я не могу сказать, потому что не знаю, как он тренируется, что он делает», — приводит слова Исаева MMA.Metaratings.ru.

Бой состоится 5 февраля в Чикаго. Поединок станет реваншем и заключительной встречей в карьере россиянина.