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Сегодня, 13:41

Али Исаев считает, что Федор Емельяненко победит Бейдера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион PFL Али Исаев поделился ожиданиями от прощального боя в карьере Федора Емельяненко с Райаном Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе.

«Преимуществом Федора всегда была борьба, взрыв. С годами она уходит, как я понял. Сейчас Федор больше стоит и дерется в стойке. Бейдер помоложе, тем более он выигрывал у Емельяненко. Даже не знаю, какое преимущество выделить. Все может быть. Федор выиграет, но как — я не могу сказать, потому что не знаю, как он тренируется, что он делает», — приводит слова Исаева MMA.Metaratings.ru.

Бой состоится 5 февраля в Чикаго. Поединок станет реваншем и заключительной встречей в карьере россиянина.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ali-isaev-zayavil-chto-fedor-emelyanenko-pobedit-beidera-222788/
Федор Емельяненко
ММА
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