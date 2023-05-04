Алискеров рассказал о своем единственном поражении в карьере

Российский средневес Икрам Алискеров поделился воспоминаниями от проигранного поединка Хамзату Чимаеву на турнире Brave 23.

«Сейчас уже четыре года прошло после этого боя, и много воды утекло. Я на этом поражении не зацикливаюсь. Так получилось, что я пропустил удар, который не ожидал. Такое бывает в нашем виде спорта. Я еще тогда считал себя бойцом уровня UFC и думал, что выиграю этот бой, но Хамзат меня переиграл. Он сам все доказал, когда перешел в UFC и добился и там высоких результатов», — цитирует Алискерова MMA.Metaratings.ru.

Алискеров провел в ММА 14 профессиональных поединков, а единственное поражение потерпел от Хамзата Чимаева в апреле 2019 года на турнире Brave 23 в Аммане (Иордания) нокаутом в первом раунде.