Алискеров высказался о шансах Чимаева против Усмана и Адесаньи

Российский средневес Икрам Алискеров прокомментировал возможные противостояния своего бывшего соперника Хамзата Чимаева с Камару Усманом и Исраэлем Адесаньей.

«Камару Усман был доминирующим чемпионом. Бой покажет, кто из них с Хамзатом Чимаевым сильнее. Они оба отличные борцы, прекрасно чувствуют дистанцию. Если они сойдутся, я их шансы оцениваю 50 на 50. Очень интересно увидеть Исраэля Адесанью с борцом. Интересно было бы посмотреть их бой с Хамзатом. Сможет ли Хамзат его перевести, побить и завязать в партере. А ударников он всех переигрывает, им с ним тяжело конкурировать», — приводит слова Алискерова MMA.Metaratings.ru.

Икрам Алискеров потерпел поражение от Хамзата Чимаева нокаутом в первом раунде на турнире Brave 23 в Аммане (Иордания). В его активе 13 побед в 14 профессиональных поединках.