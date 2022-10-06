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Сегодня, 16:05

Алистар Оверим: «Я в лучшей форме в своей жизни»

Давид Хачатрян

42-летний ветеран Алистар Оверим вернется в кикбоксинг ради боя с 37-летним Бадром Хари на GLORY Collision 4.

«Я сделал домашнюю работу. Я улучшился. Я поднялся не на одну, а на пять ступеней, — сказал Оверим в The MMA Hour. — Я здесь ради победы. Я в лучшей форме в своей жизни. Мне 42 года, но сейчас я в лучшей форме. Я волнуюсь, там будет немного напряжения и адреналина, потому что все понимают, что это за противостояние».

Предстоящий поединок станет для бойцов третьим очным противостоянием. В первом бою Оверим нокаутировал Хари в первом раунде, во втором Хари отправил Оверима в технический нокаут в первом раунде. Бой состоится 8 октября на GLORY Collision 4.

Алистар Оверим
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