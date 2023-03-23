Аллен: «Холлоуэй попытается меня зашинковать, словно я немецкая сосиска»

Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе Арнольд Аллен (19-1) поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем (23-7).

«Он собирается нанести около миллиона ударов руками, ногами, коленями и локтями, — сказал Аллен на пресс-конференции. — Он попытается снести мне голову. Он будет продолжать шинковать меня, словно я немецкая сосиска или что-то в этом роде.

Для меня это возможность всей жизни. Это очень опасный парень, который побеждал многих лучших бойцов, и побеждал в доминирующей манере. Он был чемпионом. Он был лучшим бойцом pound-for-pound. Он поднялся в легкий вес и провел бои с такими людьми, как Дастин Порье. Так что я очень рад возможности бросить вызов такому человеку и показать, на что я способен".

Аллен и Холлоуэй встретятся 15 апреля на UFC on ESPN 44 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.