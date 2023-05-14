Алмейда победил Розенструйка в главном поединке UFC on ABC 4

Сегодня, 00:31
Бразилец Жаилтон Алмейда в главном поединке UFC on ABC 4 победил суринамца Жаирзиньо Розенструйка.
Поединок в тяжелом весе завершился победой Алмейды сабмишеном в первом раунде.
На счету 31-летнего Алмейды 19 побед и два поражения, у 35-летнего Розенструйка 13 побед и пять поражений.
Алмейда провел в UFC пять боев и все выиграл досрочно. В прошлом поединке он победил техническим нокаутом во втором раунде Шамиля Абдурахимова (20-8). Бой состоялся 21 января в Рио-де-Жанейро, Бразилия.