Алмейда победил Розенструйка в главном поединке UFC on ABC 4

Бразилец Жаилтон Алмейда в главном поединке UFC on ABC 4 победил суринамца Жаирзиньо Розенструйка.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Алмейды сабмишеном в первом раунде.

На счету 31-летнего Алмейды 19 побед и два поражения, у 35-летнего Розенструйка 13 побед и пять поражений.

Алмейда провел в UFC пять боев и все выиграл досрочно. В прошлом поединке он победил техническим нокаутом во втором раунде Шамиля Абдурахимова (20-8). Бой состоялся 21 января в Рио-де-Жанейро, Бразилия.