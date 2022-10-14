Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:12

Алонзо Менифилд — о бое против Миши Циркунова: «Надо прикончить его»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Американский полутяжеловес Алонзо Менифилд прокомментировал предстоящий поединок против бойца из Латвии Миши Циркунова.

«Он крутой парень», — сказал Менифилд в беседе с журналистами перед UFC Fight Night 212. — Единственный способ сделать это (победить) — прикончить его. ... Я не знаю (как) — это зависит от него. Но я иду с огнем".

Менифилд и Циркунов сразятся на турнире UFC Fight Night 212, который состоится в ночь 16 октября в Лас-Вегасе.

На счету Циркунова 15 побед и 8 поражений, у Менифилда — 12 побед и 3 поражения.

ММА
0
Читайте также
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Украинка Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2022 года. Но ее победа станет скандалом
Мэр Харькова заявил о четырех взрывах
Лукашенко сделал «замечание» президенту Казахстана Токаеву
Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Суонсон — о колене Альдо: «Как по лицу битой ударили, в голове шумело, не мог отвечать на вопросы доктора»

Суонсон: «Если бы я мог улучшить любой свой навык в два раза, то улучшил бы скорость»