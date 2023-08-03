Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:33

Алоян предположил, что Дацику может прилететь крепкий удар от Томпсона

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец ММА Вячеслав Дацик может пропустить неожиданный удар от британца Оли Томпсона, считает российский боксер Михаил Алоян.

«Я думаю, крепкий удар может прилететь в нужное место — в эту черепушку. И там покажется сразу его уязвимое место. Поэтому, думаю, тут уже кто будет более профессионально подготовлен к этому», — приводит слова Алояна РЕН ТВ.

Он назвал Дацика своеобразным и порой весьма необдуманным бойцом.

«Действия — агрессивные, насколько я помню его бои. А вот его соперника, к сожалению, не знаю. Но если он точно попадет, то навстречу можно будет неплохо пропустить Дацику», — заключил Алоян.

Бой Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
0
Читайте также
Диана Дэвис прокомментировала победу на турнире в Лэйк-Плэсиде
Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грассо: «Моя победа над Валентиной Шевченко — это не ошибка. В реванше я это докажу»