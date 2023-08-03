Алоян предположил, что Дацику может прилететь крепкий удар от Томпсона

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Российский боец ММА Вячеслав Дацик может пропустить неожиданный удар от британца Оли Томпсона, считает российский боксер Михаил Алоян.
«Я думаю, крепкий удар может прилететь в нужное место — в эту черепушку. И там покажется сразу его уязвимое место. Поэтому, думаю, тут уже кто будет более профессионально подготовлен к этому», — приводит слова Алояна РЕН ТВ.
Он назвал Дацика своеобразным и порой весьма необдуманным бойцом.
«Действия — агрессивные, насколько я помню его бои. А вот его соперника, к сожалению, не знаю. Но если он точно попадет, то навстречу можно будет неплохо пропустить Дацику», — заключил Алоян.
Бой Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.
Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.