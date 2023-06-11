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Сегодня, 08:23

Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры.
Фото Zuffa LLC
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Бразильский боец UFC Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры после своей победы над Ирене Альданой на UFC 289.

«Я сравнялась с Андерсоном Сильвой по защитам титула! Двойная чемпионка навсегда! Идеальный момент завершить карьеру. Моя мама так долго упрашивала меня закончить, она больше не может выносить этого. Моя жена Нина беременна сейчас, и когда мы постоянно в дороге, это тяжело.

Я все еще молода, чтобы наслаждаться жизнью, я хочу путешествовать с моей семьей, хочу больше проводить времени с моими родственниками в Бразилии. Спасибо Дане, который меня всегда поддерживал, Хантеру, UFC, всем спасибо. Я родом из маленького городка Пожука в Бразилии, никто в самой Бразилии не знает, где он находится. И я добралась до сюда, я стала чемпионкой, и сейчас я единственный чемпион UFC из Бразилии. Спасибо всем, я ухожу!» - сказала Нуньес.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нуньес единогласным решением судей. В активе бразильянки 23 победы и пять поражений.

Аманда Нуньес
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