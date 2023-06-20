Аманда Нуньес официально исключена из рейтингов UFC

Бывшая чемпионка легчайшего дивизиона UFC бразильянка Аманда Нуньес (23-5) покинула ростер бойцов UFC после обновления рейтингов, сообщил Twitter-аккаунт UFC Roster Watch.

Нуньес объявила о завершении карьеры сразу после победы над Ирен Алданой (14-7) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-43). Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Нуньес была первым номером рейтинга лучших бойцов UFC среди женщин вне зависимости от категории. Бразильянка выступала в UFC с 2013 года. На ее счету победы над Рондой Роузи (12-2), Валентиной Шевченко (23-4), Мишей Тейт (19-9), Крис Сайборг (26-2), Холли Холм (15-6) и другими бойцами.