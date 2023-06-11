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Сегодня, 08:02

Аманда Нуньес победила Ирен Алдану решением судей в главном поединке на UFC 289

Давид Хачатрян
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Чемпионка UFC в легчайшем Аманда Нуньес (23-5) победила Ирен Алдану (14-7) в главном поединке турнира UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Титульный бой прошел все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу бразильянке — 50-44, 50-44, 50-43.

Нуньес идет на серии из двух побед. Единственное за последние восемь лет поражение она потерпела от Джулианны Пеньи (11-5) — удушающим приемом во втором раунде на UFC 269, 11 декабря 2021 года.

Алдана прервала серию из двух побед, которая началась в июле 2021 года.

Аманда Нуньес
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