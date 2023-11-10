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Сегодня, 12:00

AMC Fight Nights Пираев — Буторин: где смотреть прямую трансляцию

Турнир AMC Fight Nights 122 начнется в 18.00 мск в Москве
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Мариф Пираев.
Мариф Пираев (слева).
Фото Эдуард Корниенко, Известия
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Турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 122 пройдет на территории комплекса «Live Арена» в Москве 10 ноября, в пятницу. Мероприятие начнется в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию турнира AMC Fight Nights 122 можно будет с помощью стримингового сервиса Wink в рубрике «Спорт», начиная с 18.00 мск. В прямом эфире вечер ММА также покажут на канале Udar TV.

В главном событии турнира AMC Fight Nights 122 в полусредней весовой категории подерутся россияне Максим Буторин и Мариф Пираев. В соглавном поединке за пояс временного чемпиона организации в среднем весе встретятся россиянин Дмитрий Арышев и казахстанец Даурен Ермеков.

ММА: новости и статьи, обзоры поединков и интервью бойцов, расписание и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Максим Буторин
Мариф Пираев
ММА
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ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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