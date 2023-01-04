Каннонье рассказал, что нужно сделать Чимаеву, чтобы получить титульный бой

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Джаред Каннонье (16-6) уверен, что Хамзат Чимаев (12-0) не заслуживает драться за пояс в среднем дивизионе.

«Если он (Чимаев. — Прим. «СЭ») хочет драться за титул чемпиона, то сперва ему нужно побить кого-нибудь из топ-10, — сказал Каннонье Helen Yee. — Ему нужно подраться со мной, Робертом Уиттакером или Исраэлем Адесаньей. Но, по правде говоря, мне неинтересна его карьера. Я сфокусирован не на нем, а на себе. Но если UFC назначат ему бой со мной, то это будет чертовски весело».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Каннонье победил Шона Стриклэнда (25-5) раздельным решением судей (46-49, 49-46, 49-46). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.