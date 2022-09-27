Николсон — о бое с Вагабовым: «Уверен, он никогда не дрался с таким, как я»

Американский боец ММА Алекс Николсон поделился ожиданиями от боя против Вагиба Вагабова.

«У него отличные показатели, громкие победы. И мне интересно бросить себе вызов — я в предвкушении боя с хорошим бойцом.

Уверен, он никогда не дрался с таким, как я. У него большие рекорды, но я другой. Он хорош во всем, но не исключителен. Поэтому ожидаю, что покажу ему разницу между нами», — сказал американец РЕН ТВ.

Бой Вагабова против Николсона состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 сентября. Телеканал начнет транслировать бои в 23.00 по московскому времени.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по ссылке.