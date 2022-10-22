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Шон О'Мэлли: «Не знаю, сделал ли я достаточно для победы»

Шон О'Мэлли прокомментировал победу над Яном на турнире UFC 280
Никита Горшенин
Корреспондент

Американский боец Шон О'Мэлли прокомментировал победу над россиянином Петром Яном на турнире UFC 280.

«Я не знаю [сделал ли достаточно для победы], могли отдать в любую сторону, мне нужно пересмотреть бой. Бои — это безумный *** спорт, я зашел сегодня туда, где никогда не был. Так бывает, когда дерешься с первым номером в мире. Я был немного удивлен, что он столько боролся. Я был потрясен в этом бою больше, чем когда-либо, учитывая, что я редко пропускаю. Что дальше? Я хочу еще раз пересмотреть бой и потом решить, что дальше. Думаю, многие люди хотят видеть мне чемпионом», — передает слова О'Мэлли корреспондент «СЭ».

Американец должен занять место Яна и стать первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе, а также следующим драться за титул против Алджамейна Стерлинга.

Петр Ян
UFC
ММА
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