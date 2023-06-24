Брендан Аллен: «Я единственный, кто способен создать Адесанье угрозы во всех зонах боя»

Американский боец UFC Брендан Аллен бросил вызов чемпиону организации в среднем весе Исраэлю Адесанье.

Аллен одержал пятую победу подряд, задушив Бруно Силву на турнире UFC on ABC 5.

«Я самый молодой боец в топ-15, при этом один из лидеров по количеству проведенных боев. Я еще даже не достиг своего пика, я еще не показал всего, я буду следующим чемпионом. Я единственный, кто создаст угрозы чемпиону во всех зонах боя. Эй, Иззи, And New, 2024-й, я иду! А пока, может быть, дайте мне Джареда Каннонье в претендентском бою или, если Дрикус проиграет, я хочу надрать зад ему», — сказал Аллен во время интервью после боя.