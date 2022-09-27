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27 сентября, 10:35

Майкл Чендлер раскритиковал Махачева: «Он ни с кем не дрался»

Американский боец UFC Чендлер раскритиковал Махачева
Давид Хачатрян

Пятый номер рейтинга UFC Майкл Чендлер (23-7) раскритиковал Ислама Махачева (22-1), которого журналисты и фанаты якобы преждевременно хвалят.

«Ничего не имею против Ислама, но вы говорите, что он выглядит великолепно, что временами он выглядит непобедимым. Но он ни с кем не дрался, — сказал Чендлер в интервью MMA Fighting. — Это правда. Он победил 14-го номера рейтинга, а затем Дэна Хукера, который проиграл три или четыре боя подряд.

Сейчас люди будут говорить, мол, о чем ты говоришь, у тебя одна из побед была над Дэном Хукером. Я дрался с Дэном в другое время. Тогда он вышел против меня после боя со вторым номером рейтинга Дастином Порье, с которым он дрался все 25 минут.

Я не говорю, что Ислам не хороший боец. Просто пока что мы не можем понять, насколько он хорош. Мы хвалим его преждевременно».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Чендлер подерется с Дастином Порье (28-7) 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке, США.

Ислам Махачев
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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