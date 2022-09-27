Майкл Чендлер дал прогноз на бой Оливейры и Махачева

Пятый номер рейтинга UFC Майкл Чендлер (23-7) предполагает, что Чарльз Оливейра (33-8) одолеет Ислама Махачева (22-1).

«Мне кажется, что Чарльз слишком умен, слишком хорош, и он намерен драться [с Махачевым] в стойке. Не думаю, что Чарльза тяжело перевести на канвас, но на земле он часто выигрывает.

Безумие, что Ислам является фаворитом. Может быть, я так заступаюсь за Чарльза, потому что я наблюдал за его карьерой. Он возродил свою карьеру, потому что раньше он чередовал победы с поражениями, а теперь он доминирующий чемпион с победной серией. Он точно один из лучших ударников прямо сейчас. Мне кажется, что он выйдет [на бой с Махачевым] и сделает свою работу».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.