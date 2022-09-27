О'Мэлли: «Я лучше Петра Яна. Я надеру ему задницу»

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) удивлен, что перед боем с Петром Яном (16-3) он выглядит большим аутсайдером.

«Если бы вы спросили самых умных и лучших бойцов в мире, что они думают по поводу боя О'Мэлли и Яна, они бы сказали: «Боже, понятия не имею. Это непросто!» — сказал американец в интервью Helen Yee. — Но если вы спросите казуалов, то они ответят: «Оу, Петр его уничтожит. О'Мэлли — аутсайдер 3 к 1». Я немного удивлен, но я могу принять другую точку зрения. Верю, что я лучше Петра Яна. Верю, что я выйду в октагон и надеру ему задницу».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.