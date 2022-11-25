Боец UFC Блэйдс признался, что отказался драться с Павловичем

Американский боец UFC в тяжелом весе Кертис Блэйдс рассказал, что отказался драться с Сергеем Павловичем на турнире UFC 281.

«Последний раз, когда мой менеджер обсуждал возможный бой, был в сентябре. Они хотели, чтобы я подрался с этим русским, который победил Деррика Льюиса. Да, Павлович. Они хотели, чтобы я побился с ним на турнире UFC 281. Но я ответил нет. Разочаровал ли я этим UFC? Нет, я не беспокоюсь об этом, особенно учитывая новости, что я являюсь запасным вариантом для титульного боя. Выглядит так, что они видят меня в категории более ценных тяжеловесов», — сказал Блэйдс в интервью Fanatics View.

Сергей Павлович проведет поединок с Таем Туйвасой на турнире UFC 282. Также сообщалось, что Блэйдс рассматривается как один из вариантов для следующего соперника Джона Джонса.