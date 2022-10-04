26-летний американский борец Бо Никал (3-0) заявил, что он надеется в будущем получить бой с Хамзатом Чимаевым (12-0), добавив, что Чимаев ничего не сможет сделать ему в борьбе.

«Этот чувак говорит, что он гангстер и бла-бла-бла, — отметил Никал в The MMA Hour. — Братан, ты даже не можешь уложиться в вес. Он не хочет брать на себя ответственность, он относится к спорту непрофессионально. Это позволяет мне особо не переживать по поводу нашего боя. В будущем мы будем драться. Я уверен, что он не предан делу так, как я. Он не хочет делать то, что готов делать я.

Да, он талантлив. Да, у него есть навыки. Но если ты так подходишь к делу, значит мы на разных уровнях. Этот чувак выиграл три национальных чемпионата в Швеции, а затем перешел в ММА и провел 10 боев. Я участвую в соревнованиях с пяти лет. У меня более 120 борцовских схваток в Национальной ассоциации студенческого спорта. Я выиграл чемпионат мира по вольной борьбе до 23 лет. У меня в 10 раз больше опыта, чем у него. Поэтому, когда люди говорят: «Ты еще не готов», я думаю, что вы, черт возьми, не понимаете, о чем говорите. Вы увидите, что произойдет, когда мы окажемся в клетке.

Он точно знает, кто я. Он не хочет этого боя. Он попытается сделать вид, будто не знает меня. Он узнает меня получше. Я планирую побеждать. Я реально не вижу бойцов, которые смогли бы справиться с его давлением. Я тот самый парень, который сможет. Все думают, что он неприкасаемый, но это не так.

Что он собирается со мной делать? Он будет меня бороть? Нет. Попытается провести болевой? Нет. Есть ли у него шанс меня нокаутировать? Думаю, да. Но, скорее всего, я просто повалю его на землю и сделаю то, что обычно делает он со всеми этими ударниками.

Я настоящий грэпплер. Я пришел из реальной борьбы. То, что он сделал с Кевином Холландом и Ли Цзинляном, я сделаю это с ним. Надеюсь, это будет самый громкий бой в истории спорта. Это придает мне мотивации. Вот почему я встаю каждый день и усердно тренируюсь, тратя часы, которые другие люди не хотят тратить.

Когда этот бой объявят и он подпишет контракт, у него будет восемь недель на подготовку. Но будет слишком поздно, потому что я тренируюсь с пяти лет».

Никал провел два боя в рамках Dana White’s Contender Series. Дважды он выиграл сабмишном в первом раунде. Он является чемпионом мира по вольной борьбе до 23 лет и победителем Открытого чемпионата США. Кроме того, он является трехкратным чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта и «Конференции Big Ten», а также чемпионом университета штата Пенсильвания.