Бо Никал: «Я уйду из UFC, если мой бой поставят в предварительный кард»

26-летний американский борец Бо Никал (3-0) предупредил, что он не будет выступать в UFC, если его бои будут в предварительном карде.

«Я похож на бойца с предварительного карда? Я не новичок. Если мне придется драться в предварительном карде, я просто уйду, с меня хватит, — сказал Никал на The MMA Hour. — Они поступят разумно, если не поставят меня в предварительный кард. Как я уже сказал, я уйду, если меня не поставят в основные бои. Бой в любом турнире, в котором я участвую, — это главное событие».

Никал подерется с Джейми Пикеттом (13-8) 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.