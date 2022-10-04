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Сегодня, 12:20

Бо Никал: «Я уйду из UFC, если мой бой поставят в предварительный кард»

Американский борец Никал поставил UFC условия по поводу проведения боев
Давид Хачатрян

26-летний американский борец Бо Никал (3-0) предупредил, что он не будет выступать в UFC, если его бои будут в предварительном карде.

«Я похож на бойца с предварительного карда? Я не новичок. Если мне придется драться в предварительном карде, я просто уйду, с меня хватит, — сказал Никал на The MMA Hour. — Они поступят разумно, если не поставят меня в предварительный кард. Как я уже сказал, я уйду, если меня не поставят в основные бои. Бой в любом турнире, в котором я участвую, — это главное событие».

Никал подерется с Джейми Пикеттом (13-8) 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

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