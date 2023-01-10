Дэн Иге дал совет Волкановски на бой с Махачевым

Американский полулегковес Дэн Иге (15-6) считает, что чемпиону UFC в полулегком весе Александру Волкановски (25-1) следует драться с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (23-1) умно и работать на очки.

«Для Волка это будет тяжелый бой, — сказал Иге The Schmo. — Ему нужно действовать искусно, стараться выигрывать по очкам. Это единственный способ победить этого парня. Даже не знаю. Если, конечно, он не поймает его [Махачева] лаки-панчем. Но, я думаю, такого не произойдет. Его будет трудно поймать точным ударом».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.