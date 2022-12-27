Энтони Смит раскритиковал судей UFC: «Они меня бесят»

Американский полутяжеловес Энтони Смит (36-17) на примере боя Джареда Гордона (19-6) и Пэдди Пимблетта (20-3) объяснил, что нынешние судьи не понимают всех аспектов единоборств.

«Я всегда выгляжу каким-то занудой, когда обсуждаю людей, — сказал Смит на The MMA Hour. — Мне нравится Пэдди. Он выделяется. Он отчасти вдохновлялся Конором, но он дикий и сумасшедший, и при этом хороший боец. Я не считаю его топовым бойцом, но он реально хорошо дерется. Мне нравится его энергия, его интервью, но я думаю, что он проиграл бой Гордону со счетом 30-27.

Я всегда критически относился к рефери и судьям, но только потому, что их решения играют важную роль. Джаред Гордон заслужил победу. Ему больше никогда не выпадет такая большая возможность. Да, он может продолжить побеждать и соперничать с топами. Но он не сможет стать тем, кто остановит хайп-поезд Пэдди, и это прискорбно. Именно поэтому нам нужно посадить судить бои тех, кто, черт возьми, понимает и знает единоборства.

Только подумайте: парень проводит тейкдаун, наносит удары, занимает позицию, переходит к боковому контролю, снова наносит удары. Парень снизу за 10 секунд до конца боя наносит 10 незначительных ударов. Раунд заканчивается. И эти судьи отдают этот раунд тому, кто пролежал на спине.

Нам нужны судьи, которые понимают, как тяжело провести тейкдаун в UFC, обойти защиту. Иногда это просто невозможно. Они должны понимать, что не так-то просто контролировать соперника и при этом наносить удары.

Меня бесит, что ботаники в костюмах, которые сидят за столами в больших зданиях и не занимаются спортом, принимают решения, которые влияют на карьеры бойцов. Почему не судят те, кто всю жизнь посвятил себя этому виду спорта? Нам в судьях нужны бойцы в отставке. Те, кто закончил тренировать. Хотя их могут обвинить в предвзятости. Я не настаиваю на том, что судить бои должны бойцы в отставке, но нам нужны те, кто реально знает каждый аспект единоборств».

Гордон в прошлом бою проиграл спорным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) Пимблетту. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.